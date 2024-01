BBB 24: Wanessa usa sapato caríssimo em prova do Líder que tinha como prêmio bolsa de estudos

Wanessa escolheu um look para realizar a prova do Líder, do Big Brother Brasil 24, deste domingo (14), que chamou bastante a atenção do público. Para compor o look que tinha uma regata vermelha e uma saia longa.

O sapato de salto virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, o que gerou vários memes e brincadeiras. O sapato escolhido por Wanessa é um Christian Louboutin. Uma peça clássica que custa mais de R$ 10 mil, no Brasil.

Vale lembrar, que a cantora foi uma das finalistas da disputa que tinha como prêmio a liderança e uma bolsa de estudos da Estácio. Lucas foi quem venceu a prova.

VEJA MAIS

O calçado de luxo, famoso pelo solado vermelho, virou destaque nas redes. Veja: