BBB 24: Primeiro 'Sincerão' tem parense Marcus Vinicius como biscoiteiro e Alane Dias em pódio

No primeiro "Sincerão" do Big Brother Brasil 24, apenas três participantes participaram da estreia. Na noite desta segunda-feira (15), durante o programa ao vivo, o Líder Lucas e os emparedados Beatriz, Davi e Pizane estavam na dinâmica.

Lucas foi quem fez a estreia do "Sincerão", ele teve que dizer quem é o "biscoiteiro da casa". O Líder escolheu Beatriz e disse que ela sempre fica na frente nas festas, sem dar oportunidade dos outros participantes de aparecer.

A sister disse que adora fazer um VT, e disse para Lucas que ela tem esse brilho e alegria, e disse que ela é assim mesmo. Beatriz falou que não vai se privar de nada e nem por ninguém.

Na sua vez, a sister escolheu Lucas como biscoteiro, e disse que a alegria dela está incomodando porque ele quer pegar o que ela é para se promover. O Líder disse que não quer que ela mude, mas ela não dá espaço para os outros e já foi empurrado nas festas por ela.

Davi escolheu como biscoiteiro o Nizam, ele justificou que o brother sempre procura contar vantagem da sua vida e disse que ele foi para o BBB 24 aparecer.

Pizane deu para o paraense Marcus Vinicius o título de biscoiteiro, dizendo que ele tem necessidade de ter atenção, o que pode soar como desrespeito.

Planta

O segundo tema foi planta: Quem é a planta da casa?

Lucas escolheu Raquele, porque ela não se movimenta na casa e a sister não sabe dos assuntos que acontecem na casa no momento certo.

Bia optou por chamar Vinicius de planta. Para ela, o paratleta é neutro, não tem ação no jogo.

Davi escolheu Pizane, pontuando que como jogador ele se esconde, principalmente por se levar junto com seus aliados na casa, sem se posicionar. Pizane disse que só se posiciona diante dos seus aliados e não para as outras pessoas.

Pizane disse que a Raquele é a planta da casa, e que isso já foi justificativa de voto. Inclusive, ele disse que já conversou isso com ela, e disse que a sister está acomodada e sendo omissa ao que acontece dentro da casa.

Pódio

Na terceira rodada, cada participante do "Sincerão" precisava montar seu pódio. Lucas escolheu para o segundo lugar Leidy Elin e em terceiro o Vinicius.

Beatriz montou seu pódio com Deniziane, em segundo lugar, e a paraense Alane Dias, em terceiro.

Davi colocou Isabelle e Giovanna, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Já Pizane, escolheu para o segundo lugar, a Fernanda, e em terceiro o Nizam.

'Não ganha'

Na última pergunta do "Sincerão", os participantes tinham que escolher "quem não ganha o BBB 24". Lucas escolheu Davi por ele ser prepotente em dizer que ele vai voltar do Paredão.

O emparedado disse que o ponto de vista do Líder está muito errado, porque ele está sendo confiante em dizer que volta do Paredão.

Bia disse que Lucas não vence porque ele, sim, é prepotente, porque nunca chegou para ela e disse qual são seus defeitos e fica "sabonetando". Já o Líder, disse que não vai expor seu jogo porque ela não é sua aliada no jogo.

Davi disse que Lucas não vence justamente porque ele não conhece as pessoas e já aponta algo sobre os participantes, ainda concluiu dizendo que ele está perdido no jogo. Lucas disse que não troca ideia com quem não é aliado. Davi justificou que Pizane não quis entender o lado dele e nem se colocou em seu lugar.