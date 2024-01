BBB 24: o que rolou na madrugada desta terça, 16? Lavação de roupa, desabafo e especulação

Após a realização do Sincerão, dinâmica que revelou as opiniões dos participantes sobre os colegas de confinamento, a madrugada de terça-feira (16) foi marcada por muita conversa no BBB 24. A dinâmica mexeu com a cabeça dos brothers e rendeu acerto de contas entre rivais, choro e especulações sobre os próximos acontecimentos da casa. Confira um resumo do que rolou.

VEJA MAIS

Acerto de contas

Davi e Nizam, que protagonizaram uma briga após a formação do paredão, se acertaram na madrugada. O motorista de aplicativo foi até o Quarto Gnomo para conversar com o executivo e esclarecer o que levou à discussão. Pizane e MC Bin Laden também participaram da conversa.

"Eu falei que tinha que desabafar e dizer o que estava sentindo", diz Davi. "Você entendeu que você botou da maneira errada?", questiona Nizam.

No fim, após distorcer e omitir algumas informações, Nizam convence Davi a se desculpar pelo ocorrido. "Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo. Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um mal entendimento", diz Davi.

Choro e insegurança

Após ser eleita com planta no Sincerão, Raquele caiu no choro e abriu o coração para seus amigos mais próximos na casa. "Eu estou sentindo dificuldade. Eu já falei pra todo mundo que estou sentindo dificuldade. Eu achei que eu ia ser forte aqui dentro e eu não estou sendo. Eu achei que eu iria conseguir conversar com todo mundo, igual a Raquele que é lá fora, eu sou comunicativa", pontua a sister.

"Só que aqui dentro eu não sei, está tendo um bloqueio e eu não estou conseguindo. Não é falta de esforço, você pode ter certeza que não é falta de esforço", completa. Mais cedo, Raquele havia questionado sobre Matteus também ser planta e não ser perseguido da mesma forma que ela.

Troca de conselhos

Isabelle, que é aliada de Davi, ficou reflexiva com a participação do brother no Sincerão. Vinicius, por sua vez, aconselhou a sister a não defender Davi. "Belle, não toma a dor dele. Eu te dei o papo ontem. Ele é um carro sem freio que está querendo pular na frente", diz o brother.

A manauara, no entanto, não concordou com o paratleta e saiu em defesa de Davi. "Ele se descontrolou porque teve os motivos dele, mas, assim como eu me descontrolo. Você se descontrolou quando a Bia falou de você. Se você tivesse lá fora, você teria reagido", diz ela.

"Nós somos seres humanos. Você acha que ele não quis se defender? Você se defende da sua forma e ele da dele", questiona Isabelle.

Estratégia e especulações

Usando o Painel Tático da academia, Vinicius, MC Bin Laden e Lucas Henrique conversaram sobre o jogo na academia e apontaram alguns grupos que já se formaram na casa.

Vinicius também trouxe novamente o assunto do espelho e explicou para Bin Laden o que de fato Nizam falou sobre Vanessa Lopes no Quarto do Líder. "Eu estava lá e eu ouvi. Ele falou dos trejeitos dela", conta o paratleta.

"Só que ele falou que não foi bem assim, que isso não existiu. Que ela nunca foi opção de voto dele", rebate o MC. "Ah, que não existiu? Então ele está dando de gago", dispara Vinicius.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)