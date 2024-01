BBB 24: Beatriz Reis é a primeira pipoca da edição a atingir 1 milhão de seguidores

Beatriz Reis, do Big Brother Brasil 24, chegou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram na tarde desta segunda-feira (15). Com o feito, ela se tornou a primeira participante do grupo "Pipoca", formado por pessoas anônimas, a conquistar tal feito. O número vem após dois dias do perfil da vendedora de 23 anos comemorar 500 mil fãs.

O fato foi comemorado pela conta oficial da participante, que agradeceu ao público. Os seguidores de Beatriz cresceram bastante após a vendedora ter vetado Rodriguinho de disputar a prova do líder de domingo (14).

Natural de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Beatriz Reis, é formada em teatro, mas não exerce a carreira de atriz. Antes de entrar no reality show, Beatriz trabalhava como vendedora, e alguns vídeos seus viralizaram nas redes sociais.

Atualmente, Beatriz enfrente o terceiro paredão do programa ao lado de Davi e Lucas Pizane, outros dois pipocas. A eliminação será durante o programa de terça-feira (16).

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)