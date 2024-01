Memória BBB: Qual paraense foi mais longe? Kamilla Salgado teve o melhor aproveitamento no reality

Com dois paraenses no BBB 24, será que aumentam as chances de ter alguém na final do programa? Para ter essa resposta teremos que esperar. Alane Dias e Marcus Vinicius já passaram pelos três primeiros paredões sem ir para a berlinda, porém, eles receberam votos. Inclusive, na última votação da casa, a bailarina recebeu quantidade de votos suficientes para ser uma das emparedadas, mas ocorreu um empate com Lucas Pizane, que acabou eliminado nesta terça-feira, 16.

Alane e Marcus seguem pensando em possibilidades para se livrarem dos próximos paredões. Fazendo um retrospecto da participação dos paraenses no Big Brother Brasil, eles não conseguiram ir muito longe no programa. Mesmo com algumas modificações nas regras e na quantidade de participantes, os representantes do Pará foram eliminados no início do programa ao longo dos anos.

VEJA MAIS

Kamilla Salgado foi a paraense que conseguiu ir mais longe no Big Brother Brasil. Participante da 13ª edição, a miss saiu apenas no décimo paredão nesta edição em que foram confinadas 17 pessoas. Antes mesmo de entrar na casa, ela já disputava a preferência do público na Casa de Vidro, o q8ue significa que resistiu a 10 votações. Ela foi eliminada com 68% dos votos do público, em paredão triplo.

O paraense Diego Sabádo buscou ser estrategista, mas foi eliminado com grande rejeição. Ele demonstrou racionalidade na leitura de jogo, com destaque para o episódio da volta de Gleici Damasceno do paredão falso. Diego se livrou de três idas a paredões, até que foi no oitavo do BBB 18 e foi eliminado do jogo com 81,09% dos votos, se tornando ainda o paraense com maior porcentagem de eliminação. No BBB 18, 16 participantes disputaram o prêmio milionário, o que mostra que Diego participou de 50% dessa edição.

A advogada Mirla Prado foi a terceira paraense a ir mais longe no reality, que tinha 18 participantes. Ela foi a sétima eliminada do BBB 9, como 66% dos votos.

Thaís Macedo, a primeira paraense a entrar no Big Brother Brasil, deixou o programa no sexto. Thais recebeu 57% dos votos, no BBB 6. Nessa edição disputaram o jogo apenas 14 participantes. Também ‘cria’ da Casa de Vidro, como Kamilla Salgado, Paula Freitas sobreviveu até o quarto paredão em 2023. A biomédica foi eliminada com 72,5% dos votos. Esse foi o único paredão que ela participou, após de ter ganhado a preferência do público para entrar no reality.

No BBB 20, participaram 22 pessoas do reality. Entre elas estava foi Hadson Nery, o paraense que teve o menor tempo de permanência no Big Brother Brasil. O ex-jogador de futebol foi eliminado no terceiro paredão. Hadson deixou o programa com 79,71% dos votos, em paredão duplo com o amigo de confinamento Felipe Prior.