BBB 24: Pai de Yasmin Brunet se pronuncia após críticas de Rodriguinho sobre a modelo

Armando Fernandez, pai de Yasmin Brunet, se pronunciou sobre os comentários de Rodriguinho sobre o corpo e alimentação da modelo no BBB 24. O empresário compartilhou um vídeo da filha em seu perfil seguido de um texto, na última segunda-feira, 15.

“Não há necessidade de mostrar a beleza aos cegos, nem dizer verdades aos surdos. Apenas não minta para quem te escuta e não decepcione o olho que te vê. As palavras podem nos conquistar por um tempo, mas as atitudes podem nos ganhar ou perder para sempre”, escreveu na publicação.

Além dele, a mãe da participante, Luiza Brunet, também defendeu a filha em um desendimento com a esposa de Rodriguinho nas redes sociais. As duas se alfinetaram diante do comentário do cantor feito no último sábado (13).

Entenda a polêmica no BBB 24

No sábado, 13, o pagodeiro disse que o físico de Yasmin “já foi melhor” e que a modelo “está velha”. O comentário foi apontado como machista pelos internautas e, no domingo, 14, ele fez uma piada sobre a alimentação da sister, que estaria comendo compulsivamente.

