BBB 24: Alane ensina Vinicius a conquistar mulheres do Norte; veja as dicas

No BBB, Alane aproveitou a conversa com Vinicius para mostrar qual a melhor forma de conquistar uma mulher do Norte. As dicas da sister, que envolvem a culinária do Estado, fizeram o atleta dar risadas. Segundo a bailarina, na hora de flertar com uma paraense, o integrante do camarote precisa elogiar a maneira que os paraenses tomam açaí e então ele conseguirá conquistar o coração de uma nortista.

"Tem que chegar e falar: 'tu sabias que eu acho que açaí com peixe frito é melhor que com leite ninho?'", disse Alane, arrancando risadas do atleta.

Vinicius seguiu atento às dicas da paraense e ela continuou, desta vez falando sobre tacacá. "Aí ela vai fazer essa cara aí [de surpresa]. Aí tu falas assim: 'inclusive, quando eu tomo tacacá, eu gosto com goma'", explicou.

O que é Tacacá?

O prato famoso na região norte tem origem indígena e é muito apreciado em vários locais, como no Pará, estado no qual a participante do Big Brother nasceu. Tacacá é uma bebida quente, um tipo de caldo preparado com a goma da mandioca, camarões, tucupi, sal e pimenta. Além disso, ele também pode levar jambu, uma erva famosa capaz de provocar a sensação de formigamento na boca.

A bebida faz parte da culinária paraense e é bastante consumida em várias localidades do estado (Reprodução/ Redes sociais)

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)