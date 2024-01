BBB 24: Alane conta para Davi o que fez para ganhar o Rainha das Rainhas

Em um bate-papo com Davi, a paraense Alane Dias relembrou sua participação no concurso "Rainha das Rainhas", que deu a ela o título de campeã em 2018. Na época, a modelo desfilou usando a fantasia "A exuberante e enigmática Charlotte". A bailarina mostrou ao brother o que fez para ganhar e executou um dos passos da coreografia, surpreendendo o baiano com a desenvoltura.

Os dois conversavam na cozinha, na manhã de hoje, quando Alane falou sobre o concurso para o baiano. Primeiro, a modelo explicou como são as roupas e disse que se tratam de fantasias bem trabalhadas, com acessórios pesados carregados nas costas.

"Aí eu ganhei o concurso levantando a perna, por isso tudo o que eu faço, levanto a perna, é a minha 'marquinha'", disse a bailarina, depois de exibir o movimento.

Depois, Davi ficou surpreso ao ver a paraense conseguir levantar a perna com tanta facilidade e ela explicou o motivo. "Eu faço ballet desde que eu tinha dois anos de idade", disse. "Eu vi você esticando a perna e falei: 'cadê o osso dessa menina?'", brincou o baiano. "Não tenho, não possuo", reagiu ela.

Confira Alane no Rainha das Rainhas:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)