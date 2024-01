BBB 24: Pitel e Fernanda chamam MC Bin Laden de 'leva e traz'

Fernanda e Pitel conversaram no BBB 24 antes de fazer o Raio-X na manhã desta terça-feira (16). Em determinado momento, elas começam a falar de jogo e comentaram as atitudes de MC Bin Laden. "Deixa eu te fazer uma pergunta que está me incomodando? É coisa de jogo. O que você achou do Bin, do Vinicius, terem levado para ele e ele ter levado para o Davi?", pergunta a assistente social.

"Essa parte a gente não sabia, né?", responde a confeiteira. "Eu não entendi, de verdade", completa Pitel. "Eu também não, ficou meio confuso", destaca Fernanda.

"Antes da conversa... Lembra que o Davi foi atrás do Nizam dizer 'você é fraco'? Foi porque o Bin tinha falado para ele ter cuidado porque as pessoas eram falsas. Só que eu não estou entendendo o jogo do Bin", continua Pitel.

Fernanda acredita que o MC está tentando ter aliados. "Bin está parecendo que está atacando para todos os lados para ver quem chega com ele", disse. "Estou achando", concorda Pitel. "Porque ele tinha tentado com a gente uma vez, a gente falou que não queria e ele ficou meio que sozinho com os meninos", lembra a confeiteira. "Só que eu não entendi esse leva e traz", finaliza a assistente social.