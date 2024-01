BBB24: Beatriz vendeu suas roupas para pagar R$ 2 mil por mês em curso de teatro

Beatriz Reis é espevitada e acelerada desde criança, segundo a mãe da sister. Mas o que muitas pessoas ainda não sabem é que ela também é atriz formada. Como a família não tinha recursos para matricular a garota em um curso de teatro regular, Beatriz ia fazendo os que apareciam na comunidade em que vivia em Guarulhos, na Grande São Paulo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Retrospecto BBB: Kamilla Salgado é a paraense com melhor aproveitamento no reality, e Hadson Nery, tem o pior]]

Segundo uma entrevista da paulista em um podcast conhecido no Brás, "O problema é que sempre acabavam do nada porque as crianças se desinteressavam e eu tentava formar turmas para que os projetos voltassem", contou.

Beatriz tanto fez que aos 14 anos conseguiu entrar para a Escola Célia Helena, em São Paulo, celeiro de nomes famosos no teatro e TV como Mariana Ximenes, Marcos Mion, Bianca Bin, Antônio Calloni, entre outros. “Passei no processo seletivo, mas e o dinheiro? Meus pais pararam de construir a casa para me ajudar a pagar, não botaram a porta que queriam em casa, a gente dormia no chão, vendi as minhas roupas na rua e me virava. Mas sempre juntos”, enumerou. Por mês, a escola de teatro custa em média R$ 2 mil.

Foi o trabalho nas ruas que ajudou Bia a cumprir sua meta e se formar no curso profisionalizante. Hoje ela tem DRT e sonha com oportunidades como a que teve em 2018, quando levou para os palcos a primeira peça de sua autoria, "O jogo vira".