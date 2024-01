BBB24: MC Bin Laden e Vinicius usam painel tático da academia e analisam jogo de sisters

Com auxílio do Painel Tático na academia do BBB 24, Vinicius, MC Bin Laden e Lucas Henrique conversam sobre o jogo e a movimentação de algumas sisters na casa. Na sua avaliação, há dois grupos sólidos formados na casa, e um terceiro que ainda não vingou.

"Aqui, nós estamos tentando formar um grupo e não está dando", conclui MC Bin Laden, apontando para um conjunto de bonequinhos que representam cada confinado. Lucas Henrique pergunta por que o brother confia nesse pensamento , e o cantor responde: "A Fernanda é do grupo e ela entendeu o que precisa fazer. A Pitel também. Só que a Pitel, daqui a pouco, muda de opinião, e a Fernanda vai na onda da Pitel e uma joga para a outra", descreveu o brother.

"Elas estão contra quem?", pergunta o paratetla. "Elas estão com o pessoal aqui (aponta para um grupo), só que se estiverem em uma situação de terem que votar no próprio grupo, elas já falaram que são um grupo, mas não são um grupo. [...] É como se: 'sou do grupo mas tem pessoas que eu não concordo de estarem aqui'", exemplifica o MC.