BBB 24: Alane explica para Michel e Vinicius o que é a maniçoba, prato típico do Pará; vídeo

A participante Alane, do Big Brother Brasil 24, apresentou aos demais brothers o que é a maniçoba, prato típico da culinária do Pará. Em uma conversa com Michel e Vinicius no sofá da sala, a paraense explicou como se prepara a comida originada da folha da maniva. Assista:

"[...] Fica cozinhando no fogo por sete dias. [Tem que] ficar indo lá [ver a panela] de vez em quando. E toma-lhe gás", explicou Alane. Vinicius pergunta: "Por que? É tão dura assim?". Alane responde que não, que esse tempo é para tirar o veneno da planta, o ácido cianídrico, senão a pessoa pode morrer.

VEJA MAIS

"Eu fico imaginando: 'até descobrir que é sete dias, quantas pessoas não morreram?'", refletiu Michel. A vencedora do Rainha das Rainhas 2018 disse que muitas pessoas se perguntam isso, e que são saberes indígenas.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)