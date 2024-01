BBB 24: Lucas Henrique se desculpa com Beatriz: ‘Errei no jogo’

Lucas Henrique, atual líder do BBB 24, conversou com Beatriz e pediu desculpas para a sister após chamá-la de “biscoiteira” durante o ‘Sincerão’ da última segunda-feira, 15. Mais cedo, em conversa com Marcus Vinicius no Quarto do Líder, o brother já havia falado que "não queria" ter chamado Beatriz na dinâmica.

"Tudo que você me falou para mim eu entendi que é o seu jeito. Eu tive uma interpretação equivocada sobre você. Acho que errei no jogo, fiz uma jogada errada e assumo as consequências disso. Sei que por conta disso posso ser seu alvo, posso ser mal visto lá fora e tudo bem, eu vou assumir essa consequência", explicou o líder.

Beatriz ouviu e Lucas continuou se desculpando. “Fiquei muito mal de ter te chamado para fazer, porque eu nem sei se achava isso realmente de você". Bia aceitou as desculpas do brother e disse ter se sentido magoada pelo voto no paredão.

“Eu realmente não esperava. Mas eu entendo também, porque você ganhou o Líder e é um direito seu de escolha quem você vai colocar no Paredão", disse a vendedora.

"Peço também desculpas, porque não foi só você que falou em relação ao show. E agora eu entendi, porque eu acredito que eu ia para o Paredão mesmo que você não me colocasse. Pela casa, eu acredito que eu ia ser o alvo dessa vez, por esse motivo do show", conclui Beatriz.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)