BBB 24: grupo do Quarto Gnomo combina votos e mira os paraenses Alane e Marcus Vinicius

O "Modo Turbo" no Big Brother Brasil 24 continua e os brothers já estão articulando o próximo Paredão. Após a eliminação de Lucas Pizane nesta terça-feira (16), o grupo do Quarto Gnomo começou a combinar votos e ficaram indecisos entre os nomes de Alane e Marcus Vinicius, os dois paraenses da edição.

O "grupo de votos" é formado por Pitel, Fernanda, Vanessa Lopes, Luigi, Juninho, Lucas Henrique, Vinicius e MC Bin Laden, que dormem no Quarto Gnomo.

Bin Laden e Lucas tentaram convencer os aliados de que Nizam deve ser eliminado caso vá para a berlinda. "Ele é o vilão da história", opinou o funkeiro. Fernanda não concordou com ele.

Mesmo com o cantor pedindo votos no brother, o grupo todo apontou os dois paraenses como opções de voto. No final das contas, ficou acertado de seis pessoas votarem em Alane e duas em Marcus Vinicius, na esperança de que outros participantes do Puxadinho votem nele também.

"Mas depois não vem com essa história de 'ah, o grupo decidiu, o grupo decidiu', grupo é o caralho. Fale 'EU' [...] Pra não parecer que foi uma coisa armada assim, a gente diz que foi afinidade", disse Pitel.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)