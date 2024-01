BBB 24: o que rolou na madrugada desta quarta, 17? Novas estratégias, alertas e combinação de voto

Na madrugada desta quarta-feira (17), os brothers do Big Brother Brasil 24 repercutiram a eliminação de Lucas Pizane, que saiu da casa com 74,22% dos votos. O resultado do paredão foi visto por alguns participantes como uma resposta aos questionamentos sobre os grupos da casa, enquanto outros ficaram mais confusos com a decisão do público. Confira um resumo do que rolou.

Yasmin Brunet acorda

Após a eliminação, Yasmin contou para Wanessa o que estava deixando o Pizane preocupado. Antes de ser eliminado, o brother havia contado para a modelo que estava incomodado com uma conversa que aconteceu no Quarto do Líder sobre o corpo das mulheres da casa.

"Era alguma coisa com teor sexual, que ele falou que ia pegar muito mal e ele estava muito preocupado de não ter se posicionado nessa hora", disse Yasmin, que está decidida a entender o que foi conversado.

Yasmin e Wanessa chegaram a questionar Rodriguinho sobre as falas dos rapazes. "Os meninos falaram, mas os meninos são solteiros. Eu não falei nada, tenho certeza", disse o cantor.

Brother tenta entender

A eliminação de Pizane também causou preocupação em Nizam. O brother acredita que o resultado do paredão pode significar que o público está contra todo o seu grupo.

"Porque isso pode significar que o público está contra o nosso posicionamento, não só o do Pizane. Você não está entendendo", disse Nizam para Rodriguinho.

Nizam acredita que talvez o grupo tenha falado coisas para Pizane se posicionar, mas que ele não tenha feito isso. "Ok, mas sabe o que eu penso agora? Talvez a gente tenha falado a merd* para que ele precisasse se posicionar. É isso que está me pegando. Às vezes ele não se posicionou contra nós", afirmou o brother.

Plano de Vanessa Lopes

A influenciadora Vanessa Lopes também ficou abalada com a eliminação de Pizane. Ela caiu no choro e disse que não está entendendo nada.

Em conversa com Luigi, a influenciadora disse que pretende se afastar de um brother. Mais tarde, sozinha no Quarto Gnomo, ela conversou sozinha e definiu uma nova estratégia. "Quem já estava no jogo não está dizendo que estava no jogo [...] Vou ter que ser uma atriz em um nível que eu não sou não. Não estudei para isso não", declarou.

Em seguida, Vanessa conversou com MC Bin Laden e disse que sua primeira opção de voto é Nizam e a segunda Alane. Porém, ela pretende mentir que sua primeira opção é Alane. "Vou continuar falando para ele que a minha é Alane por ela ter me magoado".

MC Bin Laden tá on

No Quarto Gnomo, MC Bin Laden explicou sua visão de jogo. O cantor acredita que o posicionamento de Pizane foi errado e que ele não deveria ter sido eliminado.

"Ele falou sobre posicionamento quatro vezes! O posicionamento estava errado. Não era para ele ter saído", diz.

"Eu preciso só respirar, porque senão explodo. Não era pra ele sair, estou chateado. Ele carregou um fardo que não é dele", pontua o cantor, dando a entender que a culpa da eliminação do ex-brother foi de Nizam.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)