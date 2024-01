BBB 24: Lucas Pizane é o terceiro eliminado do reality

Lucas Pizane é o terceiro participante a deixar o Big Brother Brasil 24. Ele se despediu do programa na noite desta terça-feira (16), em disputa contra Beatriz e Davi.

O baiano saiu 8,35% da média dos votos para ficar. Em segundo lugar ficou Beatriz, com 28,44% de média, e na terceira colocação, Davi, com 63,21% da média de votos para ficar.

Um dos fatores apontados pela eliminação de Pizane foram as suas escolhas de aliados errados. Sempre ao lado de Nizam e Rodriguinho, o brother chegou a ser omisso com as falas problemáticas da dupla no quarto do Líder, quando citaram o corpo de Yasmin Brunet.

Pizane foi parar no Paredão através dos votos da casa. O brother empatou com Alane, com quatro votos cada. O Líder Lucas Henrique dá o voto de minerva e opta por levar o baiano ao Paredão: "Entre a Alane e o Pizane, eu tenho mais troca com a Alane no dia a dia, a gente conversa mais. Então, só por isso, vou indicar o Pizane ao Paredão".