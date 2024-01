BBB 24: Após 'Sincerão', Marcus Vinicius, Beatriz e Alane conversam sobre seus comportamentos; vídeo

No dia posterior ao primeiro "Sincerão" do Big Brother Brasil 24, que substituiu o "Jogo da Discórdia", os participantes Marcus Vinicius, Beatriz e Alane conversaram sobre seus comportamentos no reality show nesta terça-feira (16). Na área externa da casa, os integrantes do grupo pipoca ressaltaram que cada um tem seu jeito de ser, e que não mudarão isso para agradar os outros brothers. Assista:

A conversa entre os três veio após a vendedora paulista, que está emparedada ao lado de Davi e Lucas Pizane, ser apontada como "biscoiteira" - pessoa que age de alguma forma para ganhar atenção - pelo líder Lucas Henrique no "Sincerão" na última segunda-feira (15), onde participam somente o líder, o anjo e os emparedados, que devem apontar adjetivos da dinâmica entre si.

"Cada um de nós é assim do nosso jeito. Bia, cada um de nós é assim do nosso jeito", comenta Marcus. "As pessoas têm felicidades diferentes", apontou Alane. Beatriz comentou que sua psicóloga disse que a ela que a sister seria indicada várias vezes ao paredão por conta do seu jeito, mas que não vai mudar seu comportamento mais extrovertido.

Marcus ainda elogiou o jeito de Beatriz e disse que, por isso, a sister teria chances de ser chamada pela Globo para uma gravação. "A Globo com certeza vai querer pegar você pra gravar alguma coisa no brás", comentou o comissário de voo, sobre uma parceria com o local onde Beatriz trabalhava.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)