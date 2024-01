BBB 24: 'Jogo da Discórdia' é substituído por ‘Sincerão’; saiba como funcionará a nova dinâmica

Os clássicos jogos da discórdia do Big Brother Brasil terão uma repaginada na edição de 2024 do reality show. Isso porque a dinâmica será substituída pelo "Sincerão", que também ocorrerá às segundas-feiras na véspera da eliminação do paredão.

No "Sincerão", participarão apenas o líder da semana, o anjo e os emparedados da semana. Comandado por Tadeu Schmidt, os 26 participantes do BBB 24 deverão usar, como já diz o nome do quadro, toda a sua sinceridade para responder às perguntas do apresentador, como, por exemplo, aliados e rivais.

Enquanto isso, o restante dos participantes ficam na sala da casa acompanhando a dinâmica. “Sincerão é o BBB às avessas. Ele substitui o Jogo da Discórdia. Toda segunda-feira, teremos um jogo em que os protagonistas da semana — líder, anjo e indicados ao paredão — vão para o lado de fora conversar com o Tadeu Schmidt, que vai fazer perguntas ao grupo sobre os participantes e o jogo”, contou Boninho, a Renata Capucci, no podcast ‘Isso é Fantástico’.

Boninho, que é diretor-geral do BBB, explicou que a ideia é que os participantes não guardem tudo o que pensam para o “ao vivo”, como acontecia no agora extinto “Jogo da Discórdia.”

“Percebemos que eles estavam deixando para conversar tudo da semana na segunda-feira, no Jogo da Discórdia. Então, agora, ou você é um protagonista da semana, ou resolve seus problemas antes da segunda-feira chegar”, acrescentou o diretor global.

Tadeu Schmidt brinca com horário, já que o programa se estendia para além da programação devido à antiga dinâmica: “Sem dúvida a principal beneficiada é a Renata Lo Prete, porque o Jornal da Globo vai poder começar no horário. Estamos entregando tudo no horário e com carinho”.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)