BBB 24: Juliette revela três itens que a produção tira da mala antes da entrada no reality

Juliette Freire, campeã do BBB 21, contou em em entrevista a Boo Unzueta e Tata Estaniecki, do ‘Pod Delas’, o rigor da produção do programa sobre a mala dos participantes. Tudo que entra dentro da casa do reality é averiguado pela produção.

Por exemplo, a ex-sister disse que é proibido usar roupas com logomarcas aparentes ou estampas que produzam o efeito ‘batimento’ no vídeo. De acordo com ela, a equipe da Globo chega a providenciar peças novas para substituir as descartadas na triagem.

Outra coisa que não pode é levar sapato de salto fino, só pode ter na mala saltos grossos e largos, no estilo bloco. Essa regra visa evitar estrago no carpete da casa e no gramado da área externa.

Outra coisa que não é permitida é levar a nécessaire. Os brothers e sisters podem usar apenas os produtos de maquiagem e cosméticos das marcas patrocinadoras do reality show. Um kit é fornecido a cada competidor.