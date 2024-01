BBB 24: candidata desiste e Boninho avisa que 'hoje começa um novo jogo para 13'; veja

O 'Big Day' continua neste domingo (07). Depois do anúncio de 18 participantes, já confinados, chegou a vez de mais pessoas concorrerem a algumas vagas no BBB 24. Hoje começa a votação em que o público escolherá dois novos brothers para o reality. Boninho, Diretor de Gênero da Globo, falou sobre a disputa que se inicia ao vivo, durante o Fantástico.

O Big Boss revelou que foi visitar os confinados no hotel. Ele contou tudo em uma postagem no seu perfil no Instagram.

"Estou aqui no hotel. Acabei de conversar com 31 brothers. Vocês já conhecem os 18 e tem mais 13 que vão correr atrás de vaga na casa. Queria levar todo mundo. Vocês hoje no Fantástico vão decidir uma vaga para um homem e para uma mulher. E depois eles vão ter que enfrentar o tal do Puxadinho", escreveu.

"Vocês já conhecem os 18 garantidos na casa. Hoje começa um novo jogo pra 13 no Fantástico , 7 homens e 6 mulheres. Bora!!! E tem mais segunda no puxadinho! #bbb24 #reality #redebbb", finalizou.

A dentista Rebeca Mota foi para as redes sociais, neste sábado (06), informar que desistiu do reality show no pré-confinamento.