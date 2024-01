BBB 24: saiba quem é a participante do ‘Puxadinho’ que desistiu no pré-confinamento

Após serem anunciados os participantes que estão no elenco do BBB 24, a dentista Rebeca Mota utilizou as redes sociais, neste sábado, 6, para informar que desistiu do reality show no pré-confinamento. Ela publicou uma série de Stories onde relata suas supostas motivações para abrir mão do jogo que propõe ao vencer um prêmio milionário.

“Voltando para casa… Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi meu maior sonho e, de fato, consegui chegar o mais longe possível. Estou voltando agora do confinamento”, começou, publicando uma foto no Aeroporto Internacional do Galeão.

Ainda na sequência de Stories, Rebeca contou aos seguidores que teve dificuldade para administrar seus próprios sentimentos. “Sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desistido do meu sonho”, continuo.

A dentista disse que irá se pronunciar em breve nas redes sociais e agradeceu a oportunidade à equipe do programa. “Eu admiro muito o BBB. Recebi todo o carinho do mundo, mesmo quando desisti, de toda a equipe”, acrescentou.

Tudo indica que Rebeca será apresentada como integrante do Grupo Puxadinho, onde 14 participantes - sete homens e sete mulheres - participarão de uma votação popular no domingo, 7, no Fantástico, para serem escolhidos, e enfim, conseguir uma vaga no programa. Mas a emissora não confirmou a informação.