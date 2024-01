BBB 24: turma da USP fica sem atração da formatura após MC Bin Laden entrar no reality show

MC Bin Laden foi o primeiro participante do Grupo Camarote a ser anunciado no Big Brother Brasil 24 na última sexta-feira (5). Confinado, ele não poderá se apresentar na formatura da ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) prevista para ocorrer em fevereiro. O show, o qual era atração principal, foi cancelado.

Segundo informações do O Globo, o funkeiro foi anunciado como única atração musical da festa há quase quatro meses. A assessoria do MC entrou em contato com a equipe da faculdade para realizar a substituição do artista por outra ação.

“Como é de conhecimento de todos, os participantes do programa precisam manter sigilo absoluto sobre a participação”, justificou a assessoria ao site.