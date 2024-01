MC Bin Laden é ‘confirmado’ no BBB24 após adiar show para entrar em confinamento

O Big Brother Brasil 2024 começa somente na próxima segunda-feira (8), mas quase diariamente aumenta a lista de participantes cogitados para participar da nova edição do reality show. Após Simaria e Yasmin Brunet estarem entre as supostas participantes que entrarão no programa, chegou a vez de MC Bin Laden ser apontado como mais que participará do Time Camarote. Os rumores da sua participação aumentaram após o funkeira precisar adiar um show em Londrina, na próxima sexta-feira (5), para entrar no confinamento.

A informação de que MC Bin Laden estaria “confirmado” no BBB 24 foi dado pelo perfil do Instagram Gossip Do Dia, após a equipe da festa no qual ele se apresentaria emitir uma nota dizendo o movimento do cancelamento.

“O show do MC Bin Laden de sexta-feira (5/1) precisará ser adiada, pois o artista estará em confinamento para sua participação no Big Brother Brasil”, dizia o pronunciamento compartilhado pelos organizadores da festa.

