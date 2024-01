BBB 24: estilista do Rainha das Rainhas que vestiu Alane Dias declara torcida à paraense na web

Após ser anunciada como uma das sisters que irão entrar no BBB 24, a paraense Alane Dias, do Grupo Pipoca, passou a receber na internet várias mensagens de carinho de amigos, familiares e anônimos que se identificavam com a personalidade da modelo. Uma delas foi o estilista Karlos Amilcar, que produziu a sua vestimenta há cinco anos no concurso das Rainhas das Rainhas, o qual ela venceu pelo Grêmio Literário e Recreativo Português com a fantasia "A Exuberante e Enigmática Charllote".

Em uma publicação feita no Instagram, Amilcar compartilhou cliques da vitória de Alane e escreveu: “Muitas vibrações para @alanediax que vai representar o Pará no BBB 24. Ela que foi minha Rainha em 2018 [...], e, como já podia imaginar, ganhou o concurso. Estamos na torcida por essa menina iluminada”.

Alane no Rainha das Rainhas

A mãe da Pipoca Alane, Aline, participou do Rainha das Rainhas nos anos 1990 e foi responsável pelos ensaios da filha. Seguindo os mesmos passos da mãe, a vencedora de 2018 ficou conhecida pelo giro em 360º com apenas uma perna durante a apresentação.

