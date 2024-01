BBB 24: Alane Dias diz que não paga cartão de crédito há seis meses

Foi só o anúncio oficial acontecer que rápido a atriz e bailarina paraense, Alane Dias, caiu na graça do público. A nortista abriu o jogo e disse que um dos motivos de sua ida para o reality é conseguir pagar as contas. Em entrevista ao Gshow, a paraense Alane contou que não paga seu cartão de crédito desde que se mudou para São Paulo, há seis meses.

Para ela, o BBB é uma chance de pagar suas dívidas, comprar uma casa para a mãe e ter visibilidade. "Não pago meu cartão de crédito desde que me mudei para São Paulo. Quando me ligaram do programa, achava que era cobrança e desligava até que me mandaram uma mensagem que precisavam falar comigo [risos]. Com o BBB, quero pagar as dívidas, comprar uma casa para minha mãe e ter visibilidade", afirmou.

Ao ser questionada também sobre a sua vida amorosa, Alane afirmou que é viciada em flertar. "Sou viciada em viver histórias de amor. Não gosto de chegar, gosto de ficar olhando e o cara chegar. Às vezes, saio com a pessoa e nem fico. Em Belém, as pessoas já me conheciam e ficavam 'você viu que a Alane ficou com tal pessoa?'. Aqui, em São Paulo, ninguém me conhece, fiquei bem mais livre, isso foi legal" disse ela.