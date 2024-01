BBB 24: 'Já tem até fã-clube e mutirão', revela a cantora paraense Júlia Passos, amiga de Alane Dias

Assim que a paraense Alane Dias foi anunciada como a nova confinada do BBB 24, na última sexta-feira (5), a cantora paraense Júlia Passos, que é amiga da modelo desde a época da faculdade, disse estar muito feliz e orgulhosa com a entrada da moça, que venceu o mais importante concurso de carnaval da região Norte, o Rainha das Rainhas, em 2018. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, a artista contou que até fã-clubes e grupos para realizar mutirões pela nova sister já foram criados.

Júlia revela que estava na expectativa pela entrada de Alane no programa. Ela destaca a emoção que sentiu ao saber da entrada da amiga e diz que há um sentimento de muita euforia envolvido. "São duas noites, praticamente, que eu não durmo. Eu e os outros amigos. Seja pela ansiedade de não saber se ela estava ou não e, depois, pela confirmação. A Alane é uma menina muito carismática, gentil, doce e muito cheia de luz", conta a artista.

"Para a gente, como amiga, é uma sensação maravilhosa. Temos certeza de que o caminho dela será cada vez mais de luz, com mais portas abertas, porque ela carrega um talento, uma beleza que vem de dentro para fora. Tudo isso é muito louco de se sentir, é uma euforia sem igual. Não tem explicação o sentimento agora, sim, é realmente de muita felicidade misturada com gratidão", afirma, emocionada.

O Rainha das Rainhas sempre esteve presente na vida de Alane e Júlia sabe muito bem disso: "Eu conheço a Alane há pelo menos uns 7 anos. A gente se conheceu na faculdade, no curso de Direito. Nosso primeiro assunto foi sobre o Rainha das Rainhas, com ela me dando algumas dicas, trocando algumas figurinhas. Logo depois disso, a gente também se tornou muito mais amiga no teatro, fizemos teatro juntas e trouxemos essa amizade para a vida. Tô muito orgulhosa da Alane".

"Ela é uma amiga que, às vezes, a gente quer colocar no colo, é uma bebê assim, mas é um mulherão, uma menina doce, com um coração enorme. A gente está preparando a torcida. Já tem até fã-clube, QG, mutirão, de tudo um pouco. Todo mundo está se preparando para que a permanência dela seja inesquecível e que, quando ela volte ao mundo fora da casa, ela saiba que é muito amada por todos", relata Júlia.

Ela também declarou torcida por meio das redes sociais. “Passei o dia especulando sobre a tua entrada, quase nem dormi direito pensando nisso”, declara a artista, na mensagem. “Agora o Brasil vai ver a Alane que nós conhecemos. Essa moça engraçada, divertida, prestativa, educada, simpaticíssima e gentil, que sabe viver intensamente e sabe ser tudo o que se propõe. Estou contigo, Rainha”, finaliza a cantora.