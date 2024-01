BBB 24: Alane Dias já fez parte do ballet do curta-metragem 'Sexo, Poder e Arte' de Manu Gavassi

Parece que a paraense Alane Dias, confirmada no Grupo Pipoca do Big Brother Brasil 24 está em todos os lugares. Internautas acharam a musa paraense em uma participação no curta-metragem "Sexo, Poder e Arte" da cantora Manu Gavassi.

O curta deu o que falar entre uma série de vídeos que a cantora publicou ao questionar o atual cenário da indústria musical. "Sexo, Poder e Arte" reflete sobre a linha tênue entre o empoderamento e a hiperssexualização das mulheres, especialmente das que trabalham no meio artístico. Gavassi convida o público a pensar até que ponto o empoderamento e a liberdade sexual são realmente feitos para as mulheres.