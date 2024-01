BBB 24: ex-presidente do Grêmio Português declara torcida para a paraense Alane Dias

Após a paraense Alane Dias, de 24 anos, ser divulgada como a nova sister do BBB 24, o ex-presidente Grêmio Literário Alírio Gonçalves, declarou apoio pela modelo, que foi campeã do Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense em 2018. Ele estava na gestão do clube e acompanhou a jovem então coroada desde a preparação até o anúncio como campeã. À época, a apresentação da soberana foi marcada pela coreografia em que ela fazia um giro de 360º com uma das pernas, sendo uma inovação na competição.

O ex-presidente do clube conta que ver a paraense participando do reality é uma emoção muito grande e uma representatividade imensa para o concurso do carnaval paraense. “É uma alegria muito grande ter uma paraense no Big Brother e ela teve uma vitória exemplar. O Grêmio se sente muito honrado em fazer parte dessa história lá. Eu acho que ela vai representar muito bem o Pará”, afirma.

“E é importante também por ela dar destaque para o maior concurso de beleza do Brasil e da região Norte. Isso também mostra a importância de mostrar uma campeã de 2018, representando o Pará. Alane sempre foi uma menina muito esperta e querida pelos diretores do Grêmio, sempre com muita vontade de vencer. E desde o início dizia que ia ser campeã do Rainha das Rainhas. O Grêmio vai fazer uma grande torcida, os sócios já estão comentando que vão se unir e votar”, frisa Alírio, entusiasmado.

Da preparação de Alane até a vitória que consagrou a sister soberana do carnaval paraense, Alírio conta que tem boas memórias ao lado dela e destaca que ela vai trazer muita alegria ao povo paraense na passagem pelo BBB. “A Alane é uma menina muito inteligente e mostra uma credibilidade muito grande no que faz e tem uma imensa vontade de vencer. Sei que ela vai falar muito do Pará, porque é dela isso. E com certeza, também mostrar a nossa cultura”, relata o ex-presidente do Grêmio.

Sobre Alane

Natural de Belém do Pará, Alane Dias de 24 anos é participante do Big Brother Brasil 24. A paraense foi vencedora do Rainha das Rainhas 2018, no qual representou o Grêmio Literário e Recreativo Português com a fantasia "A Exuberante e Enigmática Charllote". Bailarina e modelo, Alane sempre morou com a mãe, a quem tem como melhor amiga e maior incentivadora. Desde a infância, participava de concursos de dança. No início de 2023, decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz.