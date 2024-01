BBB 24: Léo Santana, Kevin O Chris, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda animam festa na casa

Atrações de diferentes gêneros sobem ao palco do BBB 24 na segunda semana desta temporada. Nomes do funk, do pagode e do axé baiano prometem colocar os 'brothers and sisters' confinados no reality para remexer e aliviar a tensão entre um paredão e outro.

Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote se apresentam nesta quinta-feira (17). O GG da Bahia traz os últimos lançamentos da carreira, como “Cama Repetida”, “Posturado e Calmo” e “Zona de Perigo”. Já entre os hits escolhidos por Kevin O Chris para animar o bailão do BBB estão “Faz um Vuk Vuk”, “Tá Ok” e “Papin”. O grupo Pixote chega trazendo hits do pagode, como “Mande Um Sinal”, “Meu Amor” e “Nem de Graça”.

Já no sábado (20), DJ Marlboro entra em cena e toca os clássicos do funk que atravessam gerações. Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda chegam junto trazendo seus maiores sucessos e participam de uma sequência ao lado do DJ. Entre as músicas previstas para o show, estão “Rap da Felicidade”, “Boladona”, “Beijinho no Ombro” e “Só Zueira”.

