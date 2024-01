BBB 24: Alane explica o que é 'rock doido' e 'endoida, caralh*' para Beatriz

Em mais um dia de Big Brother Brasil 24, ao conversar com a amiga Beatriz, a paraense Alane Dias viralizou ao falar sobre as famosas festas de tecnobrega do estado do Pará. A paraense explicou para a amiga o que é o "rock doido" e ensinou a usar o "endoida, caralh*", uma gíria usada pelo público durante os shows de aparelhagens e que fizeram parte do clipe que a cantora Anitta gravou no estado.

"Quando a gente canta uma música em Belém, a gente canta assim: 'endoida, caralh*'", disse a paraense, deixando Beatriz impressionada.

Em seguida, Alane explicou que "rock doido" é como chamam as festas no Pará.