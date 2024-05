VÍDEO: Alane Dias, do BBB 24, muda o visual; confira o resultado

Alane Dias, que estava em Belém para receber o carinho do público paraense após o BBB 24, voltou para São Paulo na última terça-feira (30/04). E em uma das suas primeiras oportunidades, aproveitou para passar no salão de beleza e cuidar da saúde dos fios. Anteriormente, a ex-sister já tinha compartilhado a vontade de mudar de visual, e, assim, Alane fez. Nos Stories, ela mostrou aos fãs a transformação. Com extensão nos feios e um corto para dar volume, a bailaria surgiu mostrando as novas madeixas aos seguidores. Confira:





"Gente, estou me amando em um nível que não consigo explicar para vocês, porque faz tempo que não me amo como estou me amando agora", iniciou Alane, mostrando o novo balanço do cabelo.

Em seguida, ela compartilhou que irá começar dividir o passo a passo dos cuidados com os seguidores. "Era exatamente como eu queria! Queria muito essa franja. Estou muito feliz! Isso influencia muito na minha autoestima, porque quando estou com o 'cabelão' assim, me sinto linda", declarou.