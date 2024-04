Alane Dias, ex-BBB 2024, revigora-se na Ilha do Combu, neste domingo (28)

Depois das grandes emoções no BBB 224 e no reencontro com os fãs do Pará, a bailarina e atriz Alane Dias descansa na Ilha do Combu, neste domingo (28). Em postagem nas redes sociais, Alane reforçou o carinho que tem por tudo da sua terra, ou seja, conferindo um rapaz apanhando açaí em um pé da árvore, utilizando a peconha (suporte para os pés); reencontrando o artesanato produzido na ilha; aproveitando para dançar carimbó e saborear os quitutes da gastronomia paraense; pegando um bronzeado de frente para o rio; andando de barco e outras ações.

No começo da tarde, Alane Dias fez uma live sobre sua visita à Ilha do Combu. Desde quinta-feira (25), quando chegou em Belém como a paraense que chegou mais perto de vencer o Big Brother Brasil, da Rede Globo, Alane tem uma agenda repleta de eventos. Na última sexta-feira (26), ela visitou a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, onde foi recebida pelos dirigentes e funcionários da empresa e dançou carimbó com o grupo Frutos do Pará.