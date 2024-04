Emocionada, Alane Dias, ex-BBB 24, visita Basílica de Nossa Senhora de Nazaré e renova fé

Alane aproveitou a estadia em Belém para visitar a Brasília de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Nazaré, na tarde desta segunda-feira (29/04). Utilizando os Stories do Instagram, a ex-BBB 24 compartilhou o momento com os internautas, apresentando a igreja e falando de sua importância. “É um dos lugares que mais me sinto em casa do mundo inteiro”, disse a paraense emocionada.

Nos momentos que se sentia fragilizada dentro da casa, Alane costumava pegar uma miniatura da Imagem de Nossa Senhora para tentar ficar mais calma, ou até mesmo aproveitava para rezar, reforçando a fé. A bailarina publicou uma foto em frente ao altar na igreja e escreveu na legenda falando sobre ter ido à Basílica agradecer.

“Nenhuma explicação sabe explicar. É preciso sentir. E foi nesse sentimento de fé que coloquei os meus sonhos nas mãos de Nossa Senhora de Nazaré. Hoje, eu vim na Basílica agradecer. Agradecer por ela ter me protegido em todos os momentos da minha vida e me acompanhado no mais importante deles”, disse Alane.

Em seguida, a ex-sister contou aos seguidores que no Círio de 2023 foi na corda pedir para entrar no reality show. “Obrigada por tudo, minha Nossa Senhora de Nazaré, minha Nazinha”, finalizou.