VÍDEO: Alane reproduz corda da berlinda do Círio de Nazaré no BBB 24

Após recriar uma “roda” de carimbó do gramado do BBB 24, Alane Dias decidiu também apresentar, na noite desta segunda-feira (1º), aos participantes do programa, um dos símbolos mais emblemáticos do Círio de Nazaré: a corda que puxa a berlinda. Improvisando com uma camisa amarela, ela reproduziu o objeto de fé que atrela os fiéis à Padroeira dos paraenses.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

Depois que o TOP 9 se dispersou pela casa, a paraense, chamou um a um para que participasse do último rito da festa improvisada por ela e Isabelle para apresentar a cultura do Norte.

“Nós temos a procissão em prol de Nossa Senhora de Nazaré e uma das promessas é puxar a corda da berlinda. Eu queria levantar, e digo em seguida: ‘Viva Nossa Senhora de Nazaré’. E todo mundo fala: ‘Viva!”, ensinou Alane.

Pitel, Giovanna, Buda, MC Bin Laden, se uniram ao Grupo Fadas - formado pelas nortistas, Beatriz, Davi e Matteus - para realizar o ato. O momento foi compartilhado pelos administradores do perfil de Alane no “X”, antigo Twitter. “Uma parte dessa grande emoção que sentimos nas ruas de Belém, em Outubro”, escreveu no administrador.