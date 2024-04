BBB 24: Fernanda diz que entrou no reality para ‘recomeçar a vida’

Fernanda Bande, 15° eliminada do BBB 24 com 57,09% dos votos no paredão do último domingo (31), com Beatriz e Giovanna, abriu o coração e o jogo no ‘Café com Eliminado’, do programa ‘Mais Você’, pela manhã desta segunda-feira (01).

Em um bate-papo com Ana Maria Braga, a confeiteira falou sobre a trajetória na casa e seu comportamento recente no reality show. “Dentro do programa, a gente acredita que tem certos comandos para se tomar, mas na verdade não existe regra, não foi falado pra gente o que precisa ser feito”.

“As ideias dos amigos, os enredos começam a convergir a gente pra briga, pra guerra, pra ofensa e ataque e chega um determinado momento que eu não vi mais sentido. Eu não fui pra brigar”, contou ela sobre sua participação.

Questionada por Ana Maria, a niteroiense ainda revelou ter assistido pouco ao reality show antes de entrar. “Me inscrevi na cara e na coragem. Foi uma ruptura na minha vida que eu queria coisas novas”, disse. “Eu fui buscar meus objetivos: sair com um grande recomeço. Eu não estava mais feliz no ciclo que eu estava vivendo e precisava de um baque, de um impulso. Não fui no programa para me conhecer, fui para alcançar”, completou ela.

Durante a conversa, Fernanda ainda relembrou do estimado prêmio, de R$3 milhões, e que falhou por não ter conseguido. “O objetivo era esse. Fui para recomeçar a minha vida”, finalizou.

No reality, Nanda protagonizou um dos momentos que marcaram sua passagem: a briga com a paraense Alane Dias, na academia da casa. Na discussão, um bordão da confeiteira ficou bastante conhecido pelo público, o “chora, bonequinha”.

“Me destemperei todinha, tô sabendo disso”, comentou ela entre risadas antes de rever as cenas. “Nada sai sem ter sido pensado, premeditado. O bonequinha é porque eu a colocava como bonequinha, como uma Audrey da vida, uma Grace Kelly”, explicou ela.

Por fim, Fernanda ainda revelou seus três finalistas, incluindo a adversária Alane e Pitel. “Ela merece como todo mundo, mas o embate que eu tive com ela pode ter sido injusto em alguns pontos e acho ela sim, uma menina talentosa e acho que ela tem toda a bagagem necessária para chegar”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)