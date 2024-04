O que rolou no BBB 24 na madrugada desta segunda-feira (01/04)? Modo turbo e brother ligado no jogo

O modo turbo do BBB 24 ainda em ação na reta final do programa e causando grandes reviravoltas no jogo. Na madrugada desta segunda (1º), os participantes do reality show repercutiram a Eliminação de Fernanda, que já foi seguida pela Prova do Líder e a Formação do 16º Paredão. Giovanna conquistou sua terceira liderança na casa, enquanto Alane, Beatriz e Pitel formaram a berlinda. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Modo turbo em ação

Após a Eliminação de Fernanda, os participantes disputaram mais uma Prova do Líder, e Giovanna foi a vencedora pela terceira vez. Mesmo sem participar de seis provas, a sister já acumula o maior número de vitórias e, com o poder em mãos, indicou Beatriz direto para o Paredão.

"Eu mandaria a Alane, porque ela me mandou nesse último Paredão. A gente tem opiniões que discordam, estamos em lados opostos do jogo. Então, minha indicação de hoje vai ser a Beatriz. A gente teve uma discussão também no Sincerão, que não se resolveu e não vai se resolver, e minha indicação vai ser ela", justificou a Líder.

Alane teve um dos três piores tempos na disputa e, como consequência, foi emparedada ao lado da amiga. Já Pitel foi a sister mais votada pela casa e também está na berlinda.

Sister inconformada

Após escapar da Eliminação deste domingo, Beatriz não gostou nem um pouco da justificativa utilizada por Giovanna para indicar a sister mais uma vez. "Acabei de voltar de um Paredão, acabei de voltar!", afirma a sister. Matteus, então, diz: "Eu achei que ela ia me colocar".

"É por isso que eu falo. É planta! Não sabe nem se posicionar, pega uma liderança na mão e não sabe nem movimentar o jogo. É planta, samambaia, é planta!", disse Bia. "Ai, Jesus Cristo, meu Deus do céu, quase que eu infarto ali."

Davi em alerta

Davi também está atento aos movimentos da casa. O brother alertou Beatriz sobre a mudança de comportamento de Lucas Henrique. Para o baiano, o capoeirista se aproxima do grupo do Quarto Fada para escutar conversas.

"O Lucas está vindo muito para cá, sabe? Está falando com a gente, querendo ser bonzinho também, está com medo de ir para o Paredão, mas a hora dele vai chegar. Uma pessoa que tem dupla personalidade dentro da casa, ele tem dupla personalidade", começa.

"Com o colar, com ele sendo Líder, vai virar um leão. Não vai falar com ninguém. Quando ele está ganhando as coisas dentro da casa, ele fica um bicho, se transforma. Agora, quando ele está sem o colar, não ganha nada, fica todo mansinho, quietinho, vem conversar. Ele acha que está me enganando", continua. "Inconveniente. Ele fica olhando para a gente para querer escutar conversa", acrescenta o brother.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)