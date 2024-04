Fernanda deixa o BBB 24 no primeiro Paredão do 'modo turbo'

O paredão triplo com dois “Gnomos” e uma “Fada”, eliminou Fernanda neste domingo (31), com 57,09%. Ela disputou a permanência no BBB 24 contra Beatriz e Giovanna, a primeira teve 5,06% e a segunda 37,85%.

Curiosamente a 15ª eliminada, saiu no Paredão em que a sua parceria de jogo liderava. Pitel ganhou a prova do Líder na última quinta-feira (28), essa foi a primeira liderança do “modo turbo” desta reta final.

Beatriz foi para a berlinda pelo voto da Líder, Fernanda caiu por ser a primeira pessoa mais votada pela casa e Giovanna foi indicada pela paraense Alane Dias, a segunda sister mais votada neste Paredão.

No discurso do apresentador Tadeu Schmidt, ele relembra a trajetória da participante e alguns dos pontos altos vividos durante a temporada, além disso, ele faz referências a nomes de filmes clássicos, um dos assuntos que marcaram a participação da confeiteira durante a temporada.