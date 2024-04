BBB 24: Alane cria 'roda' de carimbó com participantes no gramado da casa; veja o vídeo

Alane e Isabelle, do Big Brother Brasil 24, queriam mostrar a cultura do Norte já que ambas não tiveram a famosa Festa do Líder, então, decidiram montar, ali, mesmo no gramado da casa mais vigiada do Brasil, uma mini celebração, na tarde desta segunda-feira (1º). Em clima de felicitações, Beatriz, Giovanna e Pitel se juntaram às duas e dançaram carimbó, dança típica do Pará. Enquanto os meninos faziam os batuques usando bancos da casa e cantavam “Sinhá Pureza”, do Pinduca.

Para a surpresa dos internautas, Pitel, que estava chorando pela saída de Fernanda, a eliminada no último domingo (31), aceitou o convite das sisters. Ao concordar em participar da brincadeira, a assistente social pediu que Isabelle e a representando do Pará as ensinassem a dançar.

“Fora daqui, quero que todo mundo seja feliz [...]. Fora daqui, eu quero ouvir a história de [...] Aqui não cabe, mas fora daqui não tenho nada contra nenhuma de vocês. Todos meus posicionamentos aqui dentro e lá fora não fazem sentido. Não faz sentido sustentar uma rixa que nasceu aqui dentro, porque a gente não vai estar disputando mais nada", desabafou Pitel.

Mais cedo, Alane chegou perder 50 estalecas ao colher flores que estavam no jardim perto do canteiro da academia para usar no figurino. Ela voltou sozinha para a cozinha aos prantos. "Não pode, não é? Caramba, menos 50 estalecas? Achei que era só 'atenção'. Poxa, desculpa, não sabia que não podia", disse no momento.