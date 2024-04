Fernanda reage a briga com Alane no BBB 24: 'Ela deve ter 25 personalidades'

Após ser eliminada do BBB 24 na noite de segunda-feira (01) com 57,09% dos votos em um paredão contra Beatriz e Giovanna, Fernanda conversou com Thaís Fersoza e Ed Gama no Bate-Papo BBB e não poupou comentários sobre sua trajetória no programa. A niteroiense, que protagonizou uma das maiores brigas da edição com Alane, reagiu ao conflito e se divertiu ao assistir o VT.

"Isso é muito louco, isso não é normal. Fragmentada, [ela] deve ter 25 personalidades", disse Fernanda aos risos enquanto observava Alane gritando no vídeo durante a discussão. Questionada sobre um possível "destempero", a ex-sister admitiu que se exaltou, mas ponderou: "Houve. E foi leve, porque eu ainda me controlei muito, de verdade. Mas não me orgulho".

Fernanda também se mostrou incomodada com a reação dos outros participantes após a briga. "No dia seguinte, a casa inteira já não fala comigo. Eu falei: caramba, esse pessoal não tem personalidade, compra as dores dos outros assim, ó, fácil", declarou.

A confeiteira se defendeu das críticas que recebeu por sua personalidade: "Dali para baixo, é o que aconteceu, cheguei aqui. Aí foi todo mundo contra mim, virei chefe de gangue, sou fria e calculista, sou um monstro que pintaram. Não sendo vítima, mas eu também acho que me atribuíram coisas que eu não me vi nessa posição. Mas tudo bem, a gente pode não estar se reconhecendo".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)