BBB 24: Interação inesperada entre Alane e Fernanda surpreende web: ‘Amigas’

Alane e Fernanda deixaram os internautas de queixo caído ao interagirem bem durante uma ação no BBB 24, na manhã desta segunda-feira (25). No jardim da casa, os brothers foram convidados para receberem os respectivos ovos de páscoa, com lembranças pessoais de brinde para cada um deles. Em determinado momento, Alane e Fernanda riem e se abraçam ao verem os presentes.

O afeto inesperado surpreendeu a web, que dividiu opiniões sobre a possível amizade entre as duas. “Duas pessoas adultas podem ter opiniões diferentes e se darem bem ao mesmo tempo”, apontou um perfil. “Sai daí, Alane”, opinou outro. “Acho que essas interações são normais quando vai diminuindo a quantidade de gente na casa”, finalizou mais uma internauta.

Ainda na madrugada desta segunda-feira, 25, Fernanda comentou sobre a participação de Alane Dias no reality show. Em uma conversa com Buda, Leidy Elin e Pitel, a confeiteira afirmou que a paraense não entrou no jogo para ganhar o prêmio em dinheiro, mas sim por outros interesses.

“O maior prêmio da vida da Alane é ser a próxima Helena do Manoel Carlos. A gente sabe disso. Ninguém tá desmerecendo, só estamos dizendo que ela não veio pelos R$3 milhões. Ela veio pra ser atriz", concluiu Fernanda.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)