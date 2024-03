Fernanda Bande, do BBB 24, já foi presa; saiba o motivo

A confeiteira Fernanda Bande, conhecida pelas falas polêmicas dentro do BBB 24, teve detalhes do passado expostos na internet. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a carioca foi presa em 2022, no Rio de Janeiro, antes de conseguir entrar na disputa milionária na casa mais vigiada do Brasil.

Na época, a confeiteira foi acusada de furtar energia pública para sua residência. Segundo Fábia, a denúncia foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e, após a perícia, foi confirmado o desvio da energia para dentro do imóvel. Com isso, a carioca foi presa em flagrante e levada à delegacia, onde permaneceu em silêncio até a chegada da mãe.

VEJA MAIS

Uma fiança de R$ 1 mil foi determinada para Fernanda, pago por outra pessoa. A integrante do time pipoca também conseguiu estabelecer um acordo e teve sua pena extinta após o cumprimento de regras estabelecidas judicialmente. Como foi arquivado, o processo não consta nos antecedentes criminais da amiga de Pitel.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)