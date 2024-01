Participantes BBB 24: conheça a confeiteira Fernanda que está no grupo Pipoca

Uma das últimas Picocas anunciadas nesta sexta-feira (05), pela TV Globo, no BBB 24 é a carioca Fernanda. Ela é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, tem 32 anos e é confeiteira e modelo. Formada em Moda, conta que também é muito ligada às artes. Está namorando, tem um casal de filhos e revela que precisou se virar para sustentar sua família depois que se separou do ex-marido. Hoje, mora com os filhos na casa dos pais, onde cuida de todas as despesas. Além de trabalhar como modelo fotográfica e se dedicar aos trabalhos com bolos e confeitaria, também atua como bailarina performática.

Gosta de dançar forró, ritmo que começou a estudar aos 15 anos, e de fazer artesanato. Adianta que sua personalidade e segurança podem chamar a atenção em um primeiro momento, mas reforça que não está disposta a abrir mão de ser quem é.

“Sou bondosa e sei lidar com as pessoas, mas o meu jeito de falar incomoda. Até me amar, vão me odiar”, acredita ela.

Também afirma que não é barraqueira, pelo contrário: considera que é carinhosa e que tem talento para apaziguar o ambiente, se for preciso.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.