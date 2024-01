Participantes BBB 24: saiba quem é Rodriguinho, cantor que está no Camarote

E deu pagode!!!! O cantor, compositor e produtor Rodriguinho está no time camarote do BBB 24. Ele nasceu em Bauru, em São Paulo, e tem 45 anos. Começou na música aos 10 anos, no grupo infantil Toca do Coelho. Mais tarde, entrou para Os Travessos e ficou nacionalmente conhecido pelos sucessos da banda nos anos 1990.

Passou pela morte do pai dias antes de estourar no cenário musical. Em 2004, deixou o grupo para seguir carreira solo. A partir de então, lançou diversos álbuns e gravou DVDs. Graças à carreira, também teve a oportunidade de viver experiências em outras áreas, incluindo a participação em um dos filmes da Xuxa e na novela ‘O Clone’.

“A única coisa que faltava na minha vida era um reality show”, destaca.

Casado, Rodriguinho tem cinco filhos e duas netas. Apesar de sua profissão colocá-lo sempre em ambientes muito agitados, ele diz gostar mesmo é de ficar em casa. “Sou muito caseiro. Se não estou fazendo show, estou em casa. Até o estúdio é dentro da minha casa”, comenta. Calmo, porém bastante sociável: é como se apresenta o cantor. “Quando criança, eu era o organizador de festas, sempre fui o produtor da galera. Adoro fazer amizades”, diz ele, que também aponta que é sincero, mas que consegue falar o que quer sem ofender. Afirma, no entanto, que não lida bem com quem quer sempre ser o centro das atenções.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.