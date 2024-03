O que rolou no BBB 24 na madrugada desta segunda-feira (25/03)? Revelação, discussão e promessas

Após de mais um paredão, marcado por dois estreantes, os brothers e sisters tiveram uma madrugada agitada nesta segunda-feira (25). Com o resultado da berlinda desta semana, o BBB 24 chega ao seu top 10. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

Revelação do Poder Falso

Após a Formação do Paredão, Fernanda procurou Pitel para avaliar a possibilidade das duas abrirem o jogo sobre o Poder do Falso que encontraram após uma visita do Invasor. "Não acha que está na hora de contar sobre o colar? Porque ela [Leidy] toda hora comenta sobre isso, vai levar isso pro Sincerão. E é uma coisa que é mentira", questiona Fernanda.

Mais tarde, as duas se reuniram com seus aliados e contaram a verdade. "O colar da Pitel daquele Monstro não foi dado de sorteio de ninguém. Foi o impostor que deixou nesse quarto numa mala. Ele deixou dentro de uma bolsa com uma placa", revela Fernanda. Depois disso, os brothers elogiaram a atitude das sisters, com empolgação de Giovanna e palmas de Lucas Henrique.

Desentendimento entre aliados

Depois de feita a revelação, Fernanda, Giovanna, MC Bin Laden e Leidy Elin subiram para o Quarto da Líder. Repercutindo o Paredão, a confeiteira avaliou que Davi não deve ser eliminado na berlinda desta semana. "Esse ele não sai. Está entre Alegrete [Matteus] e vocês", opina a sister. "Davi só sai se for falso esse Paredão", avalia Bin. Fernanda, então, defende seu ponto de vista: "Ele sai com a galera dele. O que quebra ele é os dele", finaliza ela.

Durante o papo, MC Bin Laden quis relembrar uma situação relacionada a votos que teve com Fernanda. A sister, então, passou a retrucar. Giovanna e Leidy começaram a rir da conversa entre os dois, e o funkeiro não gostou das reações: "Se for virar uma parada deselegante é melhor a gente nem conversar, Fernanda".

"Por que você tá falando de mim? Ela tá rindo, elas estão rindo, eu tô ouvindo você falando. Eu estou ouvindo você falando e eu tô esperando você terminar de falar", explica Fernanda. "Entendi, Fernanda. Toda vez que a gente fala vira algo pessoal", rebate o funkeiro. Nesse momento, Fernanda se irrita com a situação, levanta da cadeira e diz que vai embora: "Eu não estou num bom dia pra surto de ninguém. Pra mim acabou".

Promessas das Fadas

Davi e Matteus encontram com Isabelle, Beatriz e Alane na cozinha da Xepa. As sisters abraçam os brothers, que estão emparedados. Foi quando Davi contou para as aliadas que prometeu correr sem roupa caso volte do Paredão. Isabelle e Beatriz repercutem a promessa do baiano, e avaliam qual poderiam fazer. Matteus, que está ao lado de Davi, comenta o que ouviu as sisters falando: "Vão andar de calcinha na casa". "É uns ficando pelado, outros ficando de calcinha", brinca Beatriz.

"Ficar pelada?", pergunta Isabelle. "Segurar só os peitos", completa a vendedora do Brás. "Pula de calcinha tapando os peitos", sugere Matteus."Eu tenho coragem", afirma Isabelle.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)