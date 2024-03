Alane escapa do paredão no Bate e Volta e ganha R$ 100 mil

A paraense Alane escapou do paredão do BBB 24 neste domingo (25). Alane, Mateus e Leidy Elin disputaram a prova Bate e Volta do BBB 24. Alane ainda ganhou R$ 100 mil do patrocinador da prova.

A bailarina foi puxada para o paredão pela ex-amiga Leidy Elin, com quem teve atritos e discussões na casa, mas conseguiu se salvar em uma prova emocionante.

A prova foi dividida em três etapas. Os participantes tiveram que encontrar produtos dentro de geladeiras numeradas. A primeira a achar um produto e ir para a segunda fase da prova foi Leidy Elin. Alane encontrou um produto especial do patrocinador e passou para a segunda fase podendo jogar duas vezes seguidas. Na primeira tentativa na segunda etapa, Alane ainda acertou de primeira e foi para a terceira etapa ultrapassando Leidy.

Após Alane errar alguns palpites, Leidy chegou a terceira fase e ficou empatada com a paraense. Neste tempo, Mateus conseguiu acertar os números na primeira e segunda fase e encostar com as outras duas concorrentes. Após o acerto de Mateus, Alane escolheu o número certo e se livrou do paredão.