Davi, MC Bin Laden, Leidy Elin e Mateus estão no paredão deste domingo (25) do BBB 24. O baiano Davi foi o indicado ao paredão pela líder Giovanna. Neste paredão serão quatro participantes disputarão quem será o próximo a sair do maior reality show do Brasil.

"A minha indicação de hoje vai ser o Davi. O Davi é uma pessoa que eu tentei evitar de votar, mas ele é uma pessoa muito influenciadora do grupo dele. Ele se acha uma pessoa muito posicionada aqui, mas muitas respostas atravessadas. Riu alto enquanto eu fazia a entrega das pulseiras. Isso que você chama de posicionamento, eu chamo de desrespeito", declarou a líder Giovanna no voto.

Davi, Alane, Mateus e Beatriz votaram em Leidy Elin. Já o outro grupo com Leidy, Fernanda, Lucas Buda, MC Bin Laden e Pitel decidiu votar em Mateus. Isabelle, mais uma vez votou sozinha, em MC Bin Laden. Os dois mais votados Mateus e Leidy foram ao paredão.

Os dois tiveram direito a escolher um apessoa a ir ao paredão. Mateus puxou Bin Laden para o paredão. Leidy também pode puxar um rival e escolheu a paraense Alane. Mateus ainda usou o poder coringa para impedir Bin Laden de participar do Bate e Volta.

Na prova Bate e Volta quem escapou foi a paraense Alane. Ela disputou com Leidy Elin e Mateus em uma prova Bate e Volta emocionante, decidida no último minuto.