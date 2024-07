I Love On The Beach: I Love Pagode grava audiovisual na Praia do Atalaia

Neste domingo (28), os veranistas se despedem de julho e do verão mais badalado do Estado. Salinas, nordeste paraense, que recebe ao longo do mês milhares de pessoas, promete ficar marcada neste último fim de semana em um audiovisual. Pelo terceiro ano consecutivo, o grupo I Love Pagode grava um especial bem pé na areia.

O projeto “I Love On The Beach” desembarca no “Sal” para um pôr-do-sol com muito pagode. “A ideia inicial surgiu para reunir o grupo e fazer um show no meio da praia do Atalaia, no coração de Salinópolis. Com a vontade de que esse projeto levasse não só nossa musicalidade, mas também toda essência e a vibe do nosso verão, mostrar pro Brasil o que o período do veraneio em Salinas é único e que não se encontrar um verão parecido com o do Pará”, disse Márcio Corrêa, dono do projeto e idealizador.

Na edição 03, que será neste domingo (28), a partir das 17h, no em frente ao Biruta Charm, o grupo paraense recebe dois novos nomes do pagode nacional: Yan e BG.

O cantor Yan alcançou no seu primeiro lançamento no YouTube a marca de 2 milhões de views em menos de um ano, já BG é conhecido por ser dono de hits interpretados por grandes artistas nacionais como “Até que durou”, do Péricles, “Nosso beijo”, da Glória Groove, “Sinto sua falta”, do Ferrugem”, dentre outros.

“Além desses dois convidados a gente ainda vai fazer a estreia do nosso repertório que foi pensado nas músicas que o nosso público gosta e também no que nossos cantores (PA White, PA Black e Rennanzinho) gostam de cantar. Esse projeto sem sombra de dúvidas é muito importante para a gente e, sabendo da importância e grandiosidade, estaremos lançando ainda oito músicas autorais e inéditas que servirão de base pro nosso DVD de 9 anos que acontecerá em dezembro”, antecipa proprietário.

Antenado com o que ocorre no mundo on e off, Marcio Correa é idealizador do projeto e busca entregar sempre novidades para o público. “A gente tem coisas que anualmente entram no nosso calendário, como o ‘I Love On The Beach’ e a nossa festa de aniversário, mas eu sempre estou atento ao que o público e o mercado pedem. Somos uma banda de jovens feita por pessoas jovens que estão sempre estudando e evoluindo nas redes online, nosso público na sua maioria está lá, por isso buscamos sempre entregar conteúdos que os atenda”, acrescenta Márcio.

No Youtube, o canal do I Love Pagode está com quase 500 vídeos e mais de 175 mil inscritos, no Instagram, o perfil da banda já tem mais de 105 mil seguidores.

“Nossas expectativas foram extrapoladas este ano, o ‘On The Beach’ virou tradição e se tornou evento cativo no calendário das férias, acontecendo todo último domingo de julho e todo dia primeiro de janeiro”, finaliza Márcio.

Agende-se

Data: domingo (28)

Hora: 17h

Local: Em frente ao Biruta Charm, Praia do Atalaia