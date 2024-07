Humorista do Porta dos Fundos, João Pimenta traz o seu 'Pimentaverso' a Belém

O humorista João Pimenta, do Porta dos Fundos, chega em Belém, com sua show solo: “Pimentaverso”. A apresentação é no próximo dia 02 de agosto, no Teatro Estação Gasômetro, às 21.

Os ingressos para o espetáculo custam a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos através do site Ingresso Digital.

Na apresentação, João Pimenta reúne suas referências, vivências de um negro periférico e suas histórias mais mirabolantes, no seu primeiro solo de stand-up. Com longa carreira, o comediante traz todo o caos, aleatoriedade e causos inusitados que formam sua vida.

VEJA MAIS

O baiano, natural de Pojuca, escreve textos e contos desde a infância, ele também já vendeu coxinha numa lan house. Por morar rua onde "tudo acontecia", suas histórias passaram a ser tiradas dessa rotina.

Desde 2011 produzindo para a internet e desde 2009 fazendo stand-up, João mantém-se entre as atividades digitais, palco, séries e esquetes. João é formado em comunicação e em 2020 integrou o elenco do Porta dos Fundos, maior humorístico da América Latina, onde está atualmente roteirizado e atuando.