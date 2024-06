"Eu estava desacreditada de mim, mas eu procurei ajuda", diz Lupita Maravilha sobre recuperação

Quem conhece a influencer paraense Lupita Maravilha, conhecida como Bonequinha de Belém, se diverte com os conteúdos engraçados que ela promove. Mas muitos não sabem o que acontece e nem como ela está fora dos stories e das redes sociais. Recentemente, Lupita passou por um quadro de depressão e dependência química e vem se recuperando dessa fase da vida. A influencer é a convidada da semana do videocast Chá de Canela, para falar do tema "Feias x Bonitas", que é um dos bordões usados pela influenciadora. É a primeira vez que Lupita participa de videocast.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (25), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

O bordão de feias x bonitas surgiu de forma descontraída para Lupita, ela disse que foi em um dia que suas amigas foram para uma festa e ela não. Diante da realidade, ela falou em um dos seus stories. "Hoje as feias vão sair, porque as bonitas vão ficar em casa", disse. A partir disso, o bordão pegou e ela passou a fazer outros conteúdos com a temática.

Mas em meio a todas as brincadeiras e momentos de descontração que Lupita cria para seus seguidores, muitas pessoas não sabem das dificuldades e sofrimentos as quais já passou fora dos stories. Recentemente, Lupita passou um tempo internada em virtude do problema de dependência química.

"Eu tive um término de um relacionamento e como eu não aceitei, entrei em depressão. Depois fui buscar na droga um refúgio para aliviar essa dor. A depressão aliviou, mas a droga ficou. Mas chegou um momento em que eu realmente não queria mais", destaca Lupita Maravilha.

Lupita recorda dos dois meses em que passou internada e da importância do tratamento, uma vez que hoje já se sente melhor e que tem consciência que o processo de recuperação continua.

Durante o episódio, Lupita também falou do início do trabalho na internet, das dificuldades que passou, dos quadros que são criados, da amizade com a Leona e entre outras histórias que fazem parte da sua vida, já que é a primeira vez em que ela participa de um videocast.

"A Leona me deu uma oportunidade muito boa na internet, pois quando ela já era conhecida e eu não ela sempre me chamava. As pessoas tentam fazer rivalidade entre a gente, mas isso não existe", pontua.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.

Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Neto Oneti