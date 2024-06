'Mesmo com meus privilégios vivo a solidão na maternidade', afirma influenciadora Dina Carmona

A maternidade muda, cura, mas também gera luto e solidão. E quem afirma esses sentimentos é a influencer Dina Carmona, que trabalha com o mundo da internet há dez anos, mãe de dois filhos e é a convidada do videocast Chá de Canela para falar do tema "Solidão na maternidade". O episódio fica disponível nesta terça-feira (11), meio-dia, e é transmitido pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Dina Carmona tem um casal de filhos, fruto de uma relação de 20 anos de casamento, o caçula está com seis meses. Mesmo com uma vida estruturada e com privilégios, reconhecida pela própria influencer, ela destaca que vive a solidão na maternidade, uma vez que se trata de um processo solitário e de muitas mudanças.

"Eu estou vivendo esse momento, estou com um bebê de seis meses e as pessoas inventaram essa coisa de romantizar a maternidade, com certeza não foi uma mulher. A gente sabe que gerar uma vida é muito lindo, mas em torno disso há muito desafio. Mesmo com toda a rede de apoio que eu tenho, me sinto só", pontua.

Para a influencer, a maternidade gera um misto de sentimentos e mudanças que transformam a vida da mulher e em um pouco de tempo. Na primeira gestação, ela considera que viveu um processo de depressão pós-parto, mesmo o assunto ainda não ser tão dialogado na época.

"Eu tive um luto muito grande da Dina, pois quando você se torna mãe você morre e nasce outra pessoa, pois coisas que você fazia antes acabam não sendo possíveis de fazer " pontua Dina Carmona.

Ela passou por um intervalo de mais de 10 anos para ter o segundo filho, pois tinha medo de enfrentar as mesmas dores psicológicas. "Sempre tudo foi planejado, mas mesmo assim nós sentimos medo, mas a maturidade e experiência também ajudam bastante. Hoje eu tenho outras reações e comportamentos e tudo isso facilita no processo", acrescenta.

A influenciadora falou também dos projetos que tem na internet, de como tudo isso surgiu na sua vida e como se divide entre o trabalho, casa, família e viagens. Quem quiser conferir o bate-papo completo é só ficar ligado que o episódio será liberado nesta terça (11).

